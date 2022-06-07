Минюст Шри-Ланки отстранил фининспектора после задержания лайнера «Аэрофлота»

Минюст Шри-Ланки отстранил от должности финансового инспектора, связанного с вручением постановления о задержании лайнера «Аэрофлота». Об этом 7 июня сообщил новостной портал News First.

«Министерство юстиции приняло решение отстранить от должности финансового инспектора при Высшем коммерческом суде Коломбо в связи с его действиями по вручению судебного постановления о приземлении рейса «Аэрофлота», — говорится в тексте.

Фининспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении судебным процессом при исполнении решения суда. Кроме того, ведомство проинформировало главного судью о целесообразности принятия мер в отношении прокурора.

Airbus A330-300 российской авиакомпании должен был вылететь из Коломбо в Москву 2 июня. Но рейс был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Высокий коммерческий суд запретил воздушному судну покидать Шри-Ланку. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу страны, а сама компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо. Позже, 6 июня, суд снял запрет.

Накануне News First опубликовал копию обращения бывшего президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о приостановке полетов российской авиакомпании. Однако в Кремле заявили, что не получали обращения. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для рассмотрения возобновления рейсов «Аэрофлота» в Коломбо должны быть весомые заверения насчет неповторения ситуации с задержанием российских самолетов.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста самолетов из-за санкций западных стран, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса.