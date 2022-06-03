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Суд Коломбо запретил самолету «Аэрофлота» покидать Шри-Ланку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самолету «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд крупнейшего в стране города — Коломбо, сообщает 3 июня News First.

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«Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной [лизинговой] компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии, и этот судебный запрет будет действовать до 16 июня», — говорится в публикации.

Как пояснил истец, он подал жалобу, поскольку у него есть мировое соглашение с ответчиком — ОАО «Российские авиалинии».

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня по местному времени.

ТАСС со ссылкой на источники, близкие к министерству туризма Шри-Ланки, сообщает, что, по мнению ведомства, застрявшие пассажиры этого рейса будут вывезены в Россию другими самолетами.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Рестрикции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. Однако 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.

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