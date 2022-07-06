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Ученые подтвердили эффективность препаратов от СДВГ против болезни Альцгеймера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Лекарства для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут благополучно справляться с симптомами болезни Альцгеймера. Соответствующее исследование ученых из Имперского колледжа Лондона опубликовали в журнале Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

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Исследователи изучали действия норадренергических препаратов, входящих в состав антидепрессантов и лекарств для лечения высокого кровяного давления и СДВГ, отметила «Газета.Ru».

Такие медикаменты нацелены на выделение норадреналина. Сеть специализированных норадренергических нейронов, которая его выделяет, отвечает за возбуждение и множество когнитивных процессов — внимание, обучение, память, готовность к действию и снижение неадекватного поведения. На ранних стадиях болезни Альцгеймера отмечаются нарушения работы этой сети нейронов.

Клинические испытания, организованные с 1980 по 2021 год, подтвердили действенность лекарств. За эти десятилетия норадренергические медикаменты были использованы с целью улучшения когнитивных и психоневрологических симптомов у людей с нейродегенеративными заболеваниями.

В общей сложности за это время было проведено 19 испытаний, в которых приняли участие 1811 человек. В ходе исследований специалисты увидели положительную динамику во влиянии норадренергических лекарств на когнитивные способности пациентов. Сообщается, что изменения отслеживались тестированием.

7 июня журнал Nature Neuroscience написал об исследовании, благодаря которому ученые предварительно определили причину болезни Альцгеймера. Она может развиться, по мнению специалистов, из-за нарушения работы системы утилизации клеточного мусора в нейронах мозга.

19 апреля портал о здоровом образе жизни и питании Eat This Not That! (ETNT) рассказал о витамине, предотвращающем деменцию и усиливающем работоспособность мозга. Исследование Американской ассоциации анатомии доказало, что витамин К2 защищает мозг от деменции, предотвращает снижение когнитивной функции и уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.

В марте кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Нина Красковская рассказала «Известиям» о способах профилактики развития спорадической формы болезни Альцгеймера. Специалист посоветовала обратить внимание на профилактику сосудистых патологий, то есть заниматься любой физической активностью, направленной на укрепление сердечно-сосудистой системы, а также на снижение артериального давления.

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