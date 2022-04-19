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Ученые назвали предотвращающий деменцию витамин

Eat This Not That!: витамин К2 защищает мозг от деменции
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Портал о здоровом образе жизни и питании Eat This Not That! (ETNT) рассказал о витамине, предотвращающем деменцию и усиливающем работоспособность мозга.

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В публикации авторы сослались на исследование научно-оздоровительного центра Pritikin Longevity Center, по которым следует, что многие люди забывают употреблять такие важные витамины, как К1 или К2.

По словам доктора Лона Бен-Ашера из центра Pritkin, данная группа витаминов содержится в зеленых листовых салатах, субпродуктах и печени. К1 и К2 необходимы для здоровья, но люди часто получают недостаточное их количество из пищи.

Исследование Американской ассоциации анатомии доказало, что витамин К2 защищает мозг от деменции, предотвращает снижение когнитивной функции и уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.

«К2 помогает свертыванию крови, снижает апоптоз (гибель клеток), защищая нервы от вредных веществ и соединений, которые потенциально могут предотвратить развитие болезни Альцгеймера», — подчеркивает доктор Бен-Ашера.

По его словам, К2 влияет на здоровье костей, поддерживает иммунную систему, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, способствует здоровью кожи. Однако принимать витамин без назначения врача может быть опасно.

«Мы должны быть осторожны, советуя любые добавки с витамином К, поскольку их могут рекомендовать людям, которые принимают разжижающие кровь лекарства, антибиотики и антациды… Нужно учесть, что это жирорастворимый витамин, который нелегко выводится из организма, особенно в больших количествах», — подытожил он.

Ранее, 17 апреля, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что наиболее богатые витаминами продукты — это фрукты, овощи, бобовые и мясо. Она пояснила журналистам, что обычно после зимы у многих людей наблюдается дефицит витамина С. Его баланс помогут восстановить цитрусовые и брокколи. Кроме того, диетолог подчеркнула, что и железо, и витамины группы В содержатся, в частности, в бобовых и мясе. При этом витамины этой группы лучше усваиваются из продуктов животного происхождения.

Накануне, 16 апреля, специалист по ортомолекулярной медицине Марина Кумерина рассказала, что апельсин лучше всего помогает справиться с весенним авитаминозом. Так, по ее словам, апельсины содержат большое количество витамина С, который также защищает нашу иммунную систему и участвует в выработке коллагена, улучшая состояние кожи и слизистой.

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