Эксперт назвала самый эффективный фрукт против авитаминоза

Специалист по ортомолекулярной медицине Марина Кумерина рассказала 16 апреля Пятому каналу, что апельсин лучше всего помогает справиться с весенним авитаминозом.

Кумерина рекомендует в этот период года обратить внимание на цитрусовые, в частности апельсин, так как в апреле в Россию поступают поставки нового урожая этого вида фруктов.

«В них присутствует большое количество бета-каротина, который преобразуется в организме в витамин А, отвечающий за нашу иммунную систему и защищающий нас от вредных вирусов и бактерий. Кроме этого, апельсины содержат большое количество витамина С, который также защищает нашу иммунную систему и участвует в выработке коллагена, улучшая состояние кожи и слизистой», — объяснила она.

Специалист добавила, за счет содержания в цитрусовых витаминов группы B они оказывают благоприятный эффект на нервную систему и повышают жизненный тонус. Помимо этого благодаря пектину апельсины способствуют очищению кишечника, а также дают чувство насыщения. Кроме того, фитоциды, антиоксиданты и биофлавоноиды, содержащиеся в плоде, улучшают настроение и помогают перенести весенний авитаминоз.

По словам эксперта, покупать следует приятно пахнущие и увесистые апельсины, так как именно в тяжелых плодах содержится больше сока.

«Хранить апельсины следует при температуре минус 2–4 градуса, а употреблять лучше свежими либо в виде смузи. Всё-таки в виде сока мы очищаем апельсин от клетчатки и тем самым недополучаем необходимые нам пектины», — заключила она.

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