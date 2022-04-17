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Нутрициолог назвала наиболее богатые витаминами продукты

Нутрициолог Писарева назвала фрукты, овощи и мясо наиболее богатыми витаминами продуктами
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Наиболее богатые витаминами продукты – это фрукты, овощи и бобовые и мясо, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT 17 апреля.

Восполнение солнца: чем грозит дефицит витамина D
И почему передозировка добавками с полезным веществом ничем не лучше

Она пояснила журналистам, что обычно после зимы у многих людей наблюдается дефицит витамина С. Его баланс помогут восстановить цитрусовые и брокколи, рассказала Писарева.

Специалист в целом посоветовала добавлять в свой рацион больше овощей.

«Цветная капуста, кабачки, шпинат насыщены витаминами и антиоксидантами, полезными для организма», — отметила собеседница RT.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что и железо, и витамины группы В содержатся, в частности, в бобовых и мясе. При этом витамины этой группы лучше усваиваются из продуктов животного происхождения.

«Поэтому у многих вегетарианцев, которые не едят животную пищу, мясо, рыбу, наблюдается дефицит железа, витаминов группы В», — заключила эксперт.

Чтобы восполнить так недостающий россиянам из-за отсутствия солнца витамин D эксперт посоветовала принимать биологически активные добавки, а не конкретные продукты.

Тем не менее, прежде чем вносить корректировки в свой рацион проконсультируйтесь со специалистом.

Накануне, 16 апреля, специалист по ортомолекулярной медицине Марина Кумерина рассказала, что апельсин лучше всего помогает справиться с весенним авитаминозом. Так, по ее словам, апельсины содержат большое количество витамина С, который также защищает нашу иммунную систему и участвует в выработке коллагена, улучшая состояние кожи и слизистой.

14 апреля врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов заболевания. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами, к ним относятся: желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.

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