Развитие болезни Альцгеймера связали с «ядовитыми цветами» в мозге

Ученые из Нью-Йоркского университета назвали ранее неизвестную причину развития болезни Альцгеймера. Как сообщает 7 июня журнал Nature Neuroscience, исследование показало, что причиной болезни Альцгеймера может быть нарушение работы системы утилизации клеточного мусора в нейронах мозга.

Точные причины возникновения данной болезни ученым неизвестны до сих пор, однако, согласно основной гипотезе, пусковым механизмом нейродегенеративных изменений становится отложение в мозге бета-амилоидных бляшек, которые повреждают нейроны.

В новом исследовании ученые изучили образцы мозга мышей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера, и нескольких человек, пишет «Газета.Ru». Проследив развитие клеточной дисфункции в лизосомах — небольших мешочках, заполненных кислотными ферментами, которые расщепляют и перерабатывают клеточный мусор, — оказалось, что по мере развития болезни Альцгеймера лизосомы теряли кислотность, увеличивались в размерах и сливались с переносящими отходы вакуолями. Те, в свою очередь, разбухали от фрагментов амилоидных белков и другого мусора.

В наиболее поврежденных нейронах, обреченных на гибель, эти вакуоли собирались в похожие на цветы конгломераты вокруг ядра клетки. Внутри некоторых поврежденных нейронов также образовывались амилоидные бляшки. Аналогичные «цветы» исследователи обнаружили в мозге троих человек, умерших от болезни Альцгеймера.

Все это позволило сделать вывод, что возможной причиной болезни Альцгеймера становится неисправность системы утилизации клеточного мусора в нейронах, которая подвергает клетки сильнейшему стрессу.

19 апреля портал о здоровом образе жизни и питании Eat This Not That! (ETNT) рассказал о витамине, предотвращающем деменцию и усиливающем работоспособность мозга. Исследование Американской ассоциации анатомии доказало, что витамин К2 защищает мозг от деменции, предотвращает снижение когнитивной функции и уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.

В марте кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Нина Красковская рассказала «Известиям» о способах профилактики развития спорадической формы болезни Альцгеймера. Специалист посоветовала обратить внимание на профилактику сосудистых патологий, то есть заниматься любой физической активностью, направленной на укрепление сердечно-сосудистой системы, а также на снижение артериального давления.