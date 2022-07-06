Ученый высказался о возможной причастности США к пандемии коронавируса

Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков 6 июля высказался на тему возможной причастности биологических разработок США к пандемии коронавируса.

«Хорошо известно, что уханьская лаборатория, откуда, скорее всего, и начал распространяться среди человечества коронавирус, — это лаборатория, которая занималась биоразработками для США. Даже на их официальной страничке в интернете написано, что там исследуют конго-крымскую лихорадку, лихорадку Эбола и коронавирус. До этого эти исследования проводились в США. Однако там появилось много противников подобных разработок», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, в ходе этих исследований американские специалисты проверяли, как микроорганизмы переходят с вида на вид.

«Всё бы ничего, но сама технология, когда сыворотку крови с антителами разных животных проверяют на устойчивость к вирусам, позволяет выжить невосприимчивым к этим антителам микроорганизмам. Методом повторных добавок антительных сывороток к культуре вирусов пытаются ускорить эволюцию и в результате очень быстро вырабатываются устойчивые ко многим антителам вирусы. Это опасно», — подчеркнул Болков.

Он указал, что такие исследования необходимы, но на территории США их запретили — там ввели временный мораторий на изучение этих лихорадок.

«И переместили их в китайский Ухань. Работы спонсировались с помощью китайских и американских грантов», — добавил собеседник «Известий».

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирус распространился из биологических лабораторий США. По его мнению, именно Вашингтон является виновником пандемии COVID-19. Володин убежден, что военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены, а также в том, что всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки.

В июне сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о необходимости продолжить расследование о происхождении коронавирусной инфекции. Предположение об искусственной природе COVID-19 возникло после того, как были установлены ближайшие генетически родственные вирусы.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. Весной прошлого года в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.