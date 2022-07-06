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В Госдуме обвинили США в пандемии коронавируса
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В Госдуме обвинили США в пандемии коронавируса

В Госдуме обвинили США в пандемии коронавируса и призвали Вашингтон к ответственности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Коронавирус распространился из биологических лабораторий США, Вашингтон является виновником пандемии COVID-19. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя слова американского ученого, который заявил, что коронавирус, вероятнее всего, был создан в американской лаборатории.

При этом он обращает внимание на молчание президента США Джо Байдена по поводу подобных обвинений. По его мнению, Байден боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии.

Володин убежден, что военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены, а также в том, что всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки.

13 июня специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал мнение, что, несмотря на отсутствие реальных доказательств, не стоит полностью исключать теорию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, утверждать что-то или отвергать, не имея на руках полной информации, было бы преждевременно.

Ранее, 10 июня, сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о необходимости продолжить расследование о происхождении коронавирусной инфекции. Предположение об искусственной природе COVID-19 возникло после того, как были установлены ближайшие генетически родственные вирусы. В августе 2021 года Китай заявил, что расследования происхождения коронавируса, проведенного в январе 2021 года совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), достаточно, и отказал организации в его возобновлении.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 20 мая 2021 года в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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