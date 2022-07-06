Владимир Мау отстранен от работы в Высшей аттестационной комиссии

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, обвиняемый по делу о хищении средств в особо крупном размере, отстранен от работы в Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

«В связи с невозможностью исполнения обязанностей заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России ректором РАНХиГС В. А. Мау временно исполняющим эти функции будет назначен один из членов комиссии ВАК. Состав комиссии, в том числе внесение в него изменений, утверждается правительством Российской Федерации», — сказано в сообщении.

30 июля оперативники столичного ГУ МВД задержали Мау в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

Мау был отправлен под домашний арест до 7 августа. Ему выдвинули обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Мау грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В октябре прошлого года в РАНХиГС опровергали информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования.