Реклама
Прямой эфир
Мир
Instagram и YouTube отключили в Херсонской области
Экономика
Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 3 июня
Мир
Система ПВО сработала в небе над Донецком
Экономика
Доля вакансий в строительстве выросла на 35%
Происшествия
Во Внуково задержали американца с психотропными препаратами
Мир
РФ направила ноту в техсекретариат ОЗХО о готовящихся украинских провокациях
Мир
Минобороны Канады разрешило военным красить волосы и делать маникюр
Экономика
Рынок криповалют показал сокращение на фоне сжатия ликвидности
Авто
В Москве на перекрестках появится «вафельная» разметка нового вида
Мир
Силы ДНР освободили населенный пункт Спорное
Общество
Свыше 110 мероприятий пройдет в Москве в День семьи, любви и верности

Владимирская икона Божией Матери: в чем помогает, история праздника 6 июля

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 6 июля, Русская православная церковь (РПЦ) и ее прихожане отмечают День Владимирской иконы Божией Матери. Образ чудотворный, наиболее ранний из сохранившихся до наших дней.

«Когда сошел Благодатный огонь, душа пела»
Как православные встретили первую за три года Пасху без коронавирусных ограничений

Согласно преданию, икона Богородицы была написана евангелистом Лукой в стиле византийской живописи на доске из стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник.

В Россию лик был привезен в XII века в качестве подарка Юрию Долгорукому от константинопольского патриарха Луки Хризоверха.

Проезжая город Владимир, лошади, которые везли икону, встали, словно вкопанные, отказывались продолжить движение. Князь увидел в этом знак — желание Божией Матери остаться во Владимире. Вскоре там был сооружен храм Успения Богородицы.

День Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечается несколько раз в году: 3 июня, 6 июля, 8 сентября. Самое торжественное празднование 8 сентября, в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву.

С декабря 1999 года икона находится в столичном храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее.

6 июля 2022 года в России совершаются крестные ходы в честь Владимирской иконы Божией матери.

У иконы просят о заступничестве от всяческих врагов, исцелении, помощи во время бедствий. Считается, что образ помогает роженицам стать мамами в срок, дарит здоровье им и малышам.

В четверг, 7 июля, РПЦ празднует Рождество Иоанна Предтечи. На народном календаре — Ивана Купала.

В публикации «Известий» — список главных праздников лета 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022