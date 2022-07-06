Владимирская икона Божией Матери: в чем помогает, история праздника 6 июля

В среду, 6 июля, Русская православная церковь (РПЦ) и ее прихожане отмечают День Владимирской иконы Божией Матери. Образ чудотворный, наиболее ранний из сохранившихся до наших дней.

Согласно преданию, икона Богородицы была написана евангелистом Лукой в стиле византийской живописи на доске из стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник.

В Россию лик был привезен в XII века в качестве подарка Юрию Долгорукому от константинопольского патриарха Луки Хризоверха.

Проезжая город Владимир, лошади, которые везли икону, встали, словно вкопанные, отказывались продолжить движение. Князь увидел в этом знак — желание Божией Матери остаться во Владимире. Вскоре там был сооружен храм Успения Богородицы.

День Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отмечается несколько раз в году: 3 июня, 6 июля, 8 сентября. Самое торжественное празднование 8 сентября, в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву.

С декабря 1999 года икона находится в столичном храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее.

6 июля 2022 года в России совершаются крестные ходы в честь Владимирской иконы Божией матери.

У иконы просят о заступничестве от всяческих врагов, исцелении, помощи во время бедствий. Считается, что образ помогает роженицам стать мамами в срок, дарит здоровье им и малышам.

В четверг, 7 июля, РПЦ празднует Рождество Иоанна Предтечи. На народном календаре — Ивана Купала.

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