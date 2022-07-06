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МИД КНР отреагировал на сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия и Китай продолжают поддерживать тесные контакты, заявил 6 июля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», — заявил Лицзянь.

Так в МИД Китая опровергли распространившиеся в СМИ слухи о том, что президент Китая Си Цзиньпин якобы отказался от приглашения президента России Владимира Путина посетить страну.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал недостоверными сообщения об отказе Си Цзиньпиня посетить Россию. Он отметил, что есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у главы КНР посетить Россию. Песков указал, что причиной для временного откладывания встречи является вспышка COVID-19 в Пекине.

До этого, 15 июня, Си Цзиньпин и Путин провели телефонные переговоры. Тогда глава Китая заявил о готовности страны развивать стабильное двустороннее сотрудничество с РФ.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

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