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В Кремле опровергли слухи об отказе Си Цзиньпиня посетить Россию
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В Кремле опровергли слухи об отказе Си Цзиньпиня посетить Россию

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Фото: TASS/EPA/Roman Pilipey
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Данные японских СМИ об отказе главы Китая Си Цзиньпиня посетить Россию не являются правдивыми. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«<…> Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», — заявил официальный представитель Кремля.

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Таким образом, причиной для временного откладывания встречи является ограничение из-за COVID-19.

12 июня в Пекине впервые за долгое время обнаружили очаг серьезной вспышки COVID-19. Ее нашли в баре Heaven в районе Чаоян.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

В конце апреля власти китайской столицы — Пекина — приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

3 апреля на востоке Китая в городе Сучжоу обнаружили новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса. Его обозначили как BA.1.1.

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