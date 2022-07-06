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Reuters сообщило о риске отставки Джонсона

Reuters: премьер-министр Великобритании Борису Джонсону грозит отставка
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Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ожидает двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. Об этом сообщило в среду, 6 июля, агентство Reuters.

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Отмечается, что по результатам заседания вынесут решение о будущем самого Джонсона на должности премьер-министра.

В публикации говорится о том, что все больше соратников британского премьера из правящей Консервативной партии желают этой ротации. Несмотря на это Джонсон продемонстрировал свое намерение сохранить пост, назначив бывшего министра образования новым руководителем министерства финансов.

Депутат Консервативной партии на условиях анонимности заявил, что «вероятно, брыкающегося и кричащего Джонсона придется тащить с Даунинг-стрит».

«Но если мы должны сделать это, то мы это сделаем», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно о том, что еще пять госслужащих последовали примеру глав минфина и минздрава Великобритании и подали в отставку из-за скандала с участием премьер-министра Джонсона и его протеже.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы минздрава Великобритании Саджида Джавида о решении покинуть свой пост, отметила, что Великобритания бросила все силы на противодействие России, поэтому Лондон не может бороться с внутренними проблемами.

5 июля сообщалось, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона. Саджид Джавид покидая свой пост заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

После публикации доклада Джонсон заявил, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то, что понимает, «насколько разгневаны британцы».

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