Захарова указала на неспособность Лондона бороться с внутренними проблемами

Великобритания бросила все силы на противодействие России, поэтому Лондон не может бороться с внутренними проблемами. Об этом в среду, 6 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лондон бросил все силы на противодействие России. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб — на русофобию мобилизовано всё. До внутренних проблем руки не доходят», — написала она в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление главы минздрава Великобритании Саджида Джавида о решении покинуть свой пост, учитывая «беспрецедентный масштаб проблем в области здравоохранения и социального обеспечения».

Ранее, 5 июля, стало известно, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона. Саджид Джавид покидая свой пост заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

В свою очередь Джонсон принес извинения за скандал вокруг бывшего замглавы внешнеполитического ведомства. При этом, как рассказал экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, на момент назначения Пинчера на должность премьер-министр Борис Джонсон знал об обвинениях.

Кроме того, в среду еще пять госслужащих последовали примеру глав минфина и минздрава Великобритании и подали в отставку из-за скандала с участием премьер-министра Бориса Джонсона и его протеже.