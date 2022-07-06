Испытание души: паломники со всего мира собрались в Мекке

Мусульмане всего мира собираются в эти дни в Мекке, священном городе ислама. После почти двухлетнего перерыва возобновлен хадж, один из главных обрядов в жизни любого мусульманина. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Власти Саудовской Аравии принимают самые тщательные меры по обеспечению безопасности паломников
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Islam Yakut
Хадж, паломничество в Мекку — пятый столп ислама после шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум)
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ashraf Amra
Важнейшая составляющая хаджа — молитва у запретной мечети, где хранится священный камень Кааба
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashraf Amra
Сроки проведения хаджа назначаются по арабскому лунному календарю, поэтому он может выпасть на разное время года
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Islam Yakut
В этом году совершать хадж отправились 11 тыс. паломников из России. Квота на число паломников определяется каждый год властями Саудовской Аравии
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ashraf Amra
В 2020 и 2021 годах паломничество могли совершить лишь жители Саудовской Аравии, число паломников было максимально ограничено. В этом году в Мекке ожидают 1 млн паломников со всего мира
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
После совершения обязательных обрядов многие паломники посещают гору Ан-Нур, под которой расположена пещера Хира, где пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение Корана
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ashraf Amra
Затем паломники обычно отправляются в Медину, где находятся могилы пророка Мухаммеда и праведных халифов Абу Бакра, Омара и Османа
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Фото: REUTERS/
Совершивший хадж мусульманин обретает почетное звание хаджи
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Для того чтобы хадж был действителен, паломник должен пребывать в особом состоянии духовной чистоты, называемом ихрам. Для этого необходимо совершить полное омовение тела, облачиться в особую одежду и соблюдать строгие правила
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Особенно благочестивые паломники остаются ночевать на вершине Ан-Нур (Горы Света), в надежде получить божественное озарение
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Специальных запретов, касающихся питания во время хаджа, нет, но паломникам рекомендуют простую и нежирную пищу, подходящую для жаркого климата Аравийского полуострова
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
По исламским канонам деньги на хадж, включая дорогу и питание, должны быть заработаны исключительно честным путем. Для паломников из России совершение хаджа в этом году стоит около $6 тыс.
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Обряды хаджа завершатся 12 июля, а спустя пять дней паломники начнут возвращение домой уже как хаджи
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