МИД КНР отреагировал на слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере организации «шуткой века». Об этом дипломат написал 5 июля в Twitter.

Китайский дипломат напомнил общественности про действия НАТО в Афганистане, Югославии, Ираке и Ливии. В своей записи он опубликовал фото разрывов бомб, при бомбежках альянсом этих государств.

«НАТО — оборонительный альянс? Шутка века», — заключил Лицзянь.

1 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.

В тот же день российский посол в Испании Юрий Корчагин заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, принятой по результатам прошедшего в Мадриде саммита альянса, однозначно просматривается деление на своих и чужих. Это, по его мнению, говорит о готовности членов альянса выполнять приказы своего патрона, США.

29 июня альянс принял новую Стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Также в июне стало известно, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. До этого в НАТО неоднократно подчеркивали, что альянс носит исключительно оборонительный характер.