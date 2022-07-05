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МИД КНР отреагировал на слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: слова Столтенберга про цели НАТО — шутка века
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере организации «шуткой века». Об этом дипломат написал 5 июля в Twitter.

Реальное в Мадриде: чего ждать от саммита НАТО
И возможны ли подвижки в отношениях альянса с Москвой

Китайский дипломат напомнил общественности про действия НАТО в Афганистане, Югославии, Ираке и Ливии. В своей записи он опубликовал фото разрывов бомб, при бомбежках альянсом этих государств.

«НАТО — оборонительный альянс? Шутка века», — заключил Лицзянь.

1 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.

В тот же день российский посол в Испании Юрий Корчагин заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, принятой по результатам прошедшего в Мадриде саммита альянса, однозначно просматривается деление на своих и чужих. Это, по его мнению, говорит о готовности членов альянса выполнять приказы своего патрона, США.

29 июня альянс принял новую Стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Также в июне стало известно, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. До этого в НАТО неоднократно подчеркивали, что альянс носит исключительно оборонительный характер.

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