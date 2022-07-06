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«Для меня все соперники принципиальные, не только «Спартак»

Игрок «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов — о противостоянии с красно-белыми и целях на новый сезон
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сухой победой над ЦСКА (2:0) закончил «Пари Нижний Новгород» участие в «Кубок Пари Премьер». В итоге в этом турнире подопечные Михаила Галактионова не проиграли ни одного матча в основное время. Ранее они добились ничейных результатов с петербургским «Зенитом» и «Сочи» (оба раза 1:1), уступив им лишь по пенальти — 3:5 питерцам и 2:4 южанам.

После матча с ЦСКА «Известия» пообщались с новичком команды, полузащитником Вячеславом Кротовым. Он перешел в ПНН после семи лет выступлений за «Уфу», а широкую известность получил благодаря игре за московский «Спартак» в 2012–2015 годах. 29-летний футболист оценил принципиальность противостояния с красно-белыми и рассказал о целях своей команды на сезон.

— Как проходит нынешняя предсезонка для клуба и вас лично?

— Хорошо проходит. Мы готовимся к сезону, налаживаем взаимодействие на поле в ходе тренировок и игр. Здорово, что удалось сыграть на турнире против «Зенита», «Сочи» и ЦСКА. Отличный турнир, хорошие соперники, игры, приближенные к уровню чемпионата России. Всегда приятно готовиться к сезону с помощью контрольных матчей против команд такого уровня.

— Довольны качеством проведенных матчей?

— Думаю, мы неплохо сыграли во всех трех. Да, в двух проиграли, но только по пенальти. А напоследок выиграли у ЦСКА, провели качественную игру. Поэтому движемся вперед, готовимся к скорому старту чемпионата.

— Вы семь лет отыграли в «Уфе». После ее вылета из РПЛ рассматривали вариант остаться в клубе?

— У меня заканчивался контракт. А команда вылетела в первую лигу. При этом у меня были предложения из РПЛ. Поэтому я решил остаться в премьер-лиге и перешел в «Нижний Новгород». Вот и всё.

— «Уфа» драматично закончила прошлый сезон. Сначала чудом спаслась от прямого вылета из РПЛ, в последнем туре обыграв «Рубин» (2:1) и отправив его в первую лигу. Но спустя неделю сама отправилась вслед за Казанью, проиграв в концовке ответного переходного матча «Оренбургу» (2:2; 1:2). У вас есть понимание, почему так произошло?

— Я долго отходил от тех событий и возвращаться к ним не хочу. Трудно сейчас объяснить, что произошло. Это футбол, такое бывает. Испытывал опустошение от случившегося. Очень надеюсь, что «Уфа» как можно скорее вернется в РПЛ. Ей будет тяжело, поскольку подняться в премьер-лигу сейчас хотят многие команды, в первой лиге будет хорошая борьба. Желаю «Уфе» преуспеть в ней.

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— «Нижний Новгород» в конце сентября в 11-м туре играет дома со «Спартаком». Уже пометили этот день в календаре?

— «Спартак», не «Спартак» — нам главное с каждым соперником набирать очки. Для меня все соперники принципиальные, не только «Спартак».

— Какие задачи стоят перед «Нижним Новгородом» на ближайший сезон?

— Их пока не озвучивали. Но я хочу находиться в турнирной таблице как можно выше. Надо работать, выкладываться на тренировках. Для меня это новый этап в жизни в новом коллективе. Можно сказать, с чистого листа начинается футбольная жизнь, новая глава в карьере. Постараюсь приносить пользу команде.

— Каково вам тренироваться под руководством Михаила Галактионова?

— Мне нравится работать с ним. Качественные тренировки, хорошая атмосфера в команде. Я уже адаптировался в «Нижнем Новгороде». Понятно, что от нас требует тренер. Поэтому думаю, всё у нас будет нормально.

— Как относитесь к возможному проведению Кубка РПЛ?

— Как скажут нам, так и будем играть. Хочется больше матчей в календаре. Так что положительно отношусь.

Справка «Известий»

Вячеслав Кротов родился 14 февраля 1993 года в Астрахани. На взрослом уровне дебютировал за местный «Волгарь» в сезоне 2011/2012. Летом 2012 года перешел в московский «Спартак». В сезоне 2012/2013 выиграл молодежный чемпионат России, а в сезоне 2014/2015 со «Спартаком-2» выиграл зону «Запад» во второй лиге и помог фармклубу красно-белых подняться в первую лигу.

В РПЛ дебютировал в мае 2013 года. За главную команду «Спартака» в премьер-лиге провел 11 матчей, забил три гола. В 2015 году перешел в «Уфу», за которую в РПЛ сыграл 147 матчей, забил 11 голов.

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