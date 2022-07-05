Шойгу заявил об отсутствии призывников в зоне спецоперации

Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сказал он на селекторном совещании в военном ведомстве.

26 июня сообщалось, что в Госдуму внесли поправки, которые предлагают разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. Отмечалось, что новые поправки будут касаться мужчин, которые не пребывают в запасе, получили среднее общее образование и поступают на службу в ВС России или войска нацгвардии.

29 марта Шойгу, комментируя предстоящий весенний призыв в РФ, также заявлял, что призывники горячие точки направляться не будут. Более того, он отметил, что этой весной на военную службу будут направлены более 134 тыс. граждан РФ, что меньше, чем год назад.

9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе проверки в отрядах Вооруженных сил, находящихся на спецоперации по защите Донбасса, было обнаружено несколько срочников. По его словам, практически все они уже возвращены на территорию России.

24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации РФ по защите Донбасса. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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