В Казахстане оценят возможность расторжения аренды с задержанным в Турции судном

Власти Казахстана во вторник, 5 июля, высказались о возможном расторжении с Турцией договора о задержанном ранее судне. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

Так, документ о судне «Жибек жолы» может быть расторгнут в случае нарушения правовых норм. Оценку ситуации, по словам Ускенбаева, должна дать турецкая сторона. Для этого она проведет проверку происхождения находящегося на борту груза. После этого станет известно о наличии или отсутствии поводов для аннулирования договора и возврата «Жибек жолы».

«Если он (арендатор судна.— Ред.) занимался какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано», — процитировал Ускенбаева NUR.KZ.

За день до этого в Турции началось расследование происхождения зерна на судне «Жибек жолы». Оно пришвартовано в порту Карасу, где пробудет до тех пор, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию движения груза.

Судно было задержано 3 июля по просьбе Киева к Анкаре от 1 июля арестовать «Жибек жолы» с российским флагом, потому что оно якобы вывозило зерно из порта в Бердянске.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее классическим пиратством. Он не подтвердил информацию, что судно отгружалось в Бердянске, однако отметил, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию. Так, по информации СМИ, на задержанном судне 4,5 тыс. т зерна, а на отправленном из Бердянска было 7 тыс. т.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории Украины вывоз пшеницы оказался заблокирован из страны по морю.