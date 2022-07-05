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В Турции началось расследование происхождения зерна на борту российского судна
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В Турции началось расследование происхождения зерна на борту российского судна

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin
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Турция начала расследование происхождения зерна на борту задержанного сухогруза «Жибек жолы» под российским флагом, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

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По данным агентства, в настоящее время судно пришвартовано в турецком порту Карасу, где пробудет до тех пор, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию движения груза.

По информации собеседника издания, Турция подходит к этой ситуации с осторожностью, так как выступает посредником в переговорах между Россией и Украиной по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна.

Судно было задержано 3 июля. В тот же день член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее классическим пиратством. Он не подтвердил информацию, что судно отгружалось в Бердянске, однако отметил, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию. Так, по информации СМИ, на задержанном судне 4,5 тыс. т зерна, а на отправленном из Бердянска было 7 тыс. т.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что груз на задержанном судне шел по контракту между Таллином и Анкарой.

До этого, 1 июля, Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

Украина обвиняет Россию в краже зерна не впервые. В конце апреля в украинских СМИ начали распространять информацию, что РФ якобы ворует зерно у украинских фермеров и вывозит его на «КамАЗах» в Крым. 7 мая в ООН отказались подтверждать заявления Киева. Там отметили, что выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории Украины вывоз пшеницы оказался заблокирован из страны по морю.

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