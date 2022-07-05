В Турции началось расследование происхождения зерна на борту российского судна

Турция начала расследование происхождения зерна на борту задержанного сухогруза «Жибек жолы» под российским флагом, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

По данным агентства, в настоящее время судно пришвартовано в турецком порту Карасу, где пробудет до тех пор, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию движения груза.

По информации собеседника издания, Турция подходит к этой ситуации с осторожностью, так как выступает посредником в переговорах между Россией и Украиной по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна.

Судно было задержано 3 июля. В тот же день член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее классическим пиратством. Он не подтвердил информацию, что судно отгружалось в Бердянске, однако отметил, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию. Так, по информации СМИ, на задержанном судне 4,5 тыс. т зерна, а на отправленном из Бердянска было 7 тыс. т.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что груз на задержанном судне шел по контракту между Таллином и Анкарой.

До этого, 1 июля, Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

Украина обвиняет Россию в краже зерна не впервые. В конце апреля в украинских СМИ начали распространять информацию, что РФ якобы ворует зерно у украинских фермеров и вывозит его на «КамАЗах» в Крым. 7 мая в ООН отказались подтверждать заявления Киева. Там отметили, что выступают за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории Украины вывоз пшеницы оказался заблокирован из страны по морю.