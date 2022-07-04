Калининградские власти сочли неуместной инициативу о переименовании региона

Власти Калининградской области сочли неуместной дискуссию о переименовании региона. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе областного правительства.

«У нашего города Калининграда есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании по меньшей мере неуместно», — цитирует главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова ТАСС.

Ранее в понедельник лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск, а Калининградской области — на Балтийский край. Политик напомнил, что 4 июля 1946 года, Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую. Однако тогда город первоначально планировали назвать Балтийском, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя.

При этом Балтийском назвали городок Пиллау.

В этот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. В рамках пятого пакета европейских рестрикций в отношении России запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов также добавил, что заявления Европы о поэтапном введении ограничений — откровенная ложь. Однако, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Также 4 июля в Кремле сообщили, что все еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.