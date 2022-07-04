Реклама
Прямой эфир
Мир
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск на фоне ситуации с Калининградом
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
В Херсонской области сообщили о покрытии мобильной связью региона к 15 июля
Мир
Бойцы ДНР отражают атаки ВСУ по Донецку контрбатарейным огнем
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
В Донецке сообщили о повреждении детсадов и лицея из-за обстрелов
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Мир
Бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте адом на земле

Калининградские власти сочли неуместной инициативу о переименовании региона

Калининградские власти посчитали неуместным предложение Миронова о переименовании области
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Калининградской области сочли неуместной дискуссию о переименовании региона. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе областного правительства.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

«У нашего города Калининграда есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании по меньшей мере неуместно», — цитирует главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова ТАСС.

Ранее в понедельник лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск, а Калининградской области — на Балтийский край. Политик напомнил, что 4 июля 1946 года, Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую. Однако тогда город первоначально планировали назвать Балтийском, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя.

При этом Балтийском назвали городок Пиллау.

В этот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. В рамках пятого пакета европейских рестрикций в отношении России запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов также добавил, что заявления Европы о поэтапном введении ограничений — откровенная ложь. Однако, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Также 4 июля в Кремле сообщили, что все еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022