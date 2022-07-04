Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве произошел второй за день случай провала грунта на дороге
Экономика
Чижов исключил полное замещение Евросоюзом газа из РФ на зиму
Мир
Норвегия может сократить добычу газа из-за забастовки менеджеров
Политика
Миронов заявил о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск
Мир
Телеканал France 2 показал радостных жителей Лисичанска после освобождения
Экономика
В ГД пообещали принять меры по защите энергетического суверенитета РФ
Политика
В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР
Мир
ВСУ заявили об установке флага Украины на острове Змеиный
Экономика
Депутат Гаврилов заявил о планах российского капитала вернуться из-за рубежа
Мир
Союзные силы используют на Украине спецружья для борьбы с дронами
Мир
Дуда спрогнозировал присвоение Балтийскому морю статуса внутреннего моря НАТО

Миронов заявил о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 4 июля в Telegram выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск, а Калининградской области — на Балтийский край.

Небанальный поход: чем может удивить Калининград
«Известия» прошли по неисхоженным маршрутам и обнаружили много интересного

Он напомнил, что 76 лет назад, 4 июля 1946 года, Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую. Однако тогда ее первоначально планировали назвать Балтийском, были также варианты Славгород и Королевец, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя. При этом Балтийском стал бывший городок Пиллау.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — говорится в публикации.

Миронов также отметил, что из предложенного им названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России, которая протянулась от Тихого океана до Балтики.

По словам политика, решать этот вопрос всё же должны жители региона.

Ранее в этот день сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. В рамках пятого пакета европейских рестрикций в отношении Росссии запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов также добавил, что, заявления Европы о поэтапном введении ограничений —откровенная ложь. Однако, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Также 4 июля в Кремле сообщили, что все еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии, в случае худшего развития событий, прорабатываются.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022