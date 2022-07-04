Миронов заявил о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 4 июля в Telegram выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск, а Калининградской области — на Балтийский край.

Он напомнил, что 76 лет назад, 4 июля 1946 года, Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую. Однако тогда ее первоначально планировали назвать Балтийском, были также варианты Славгород и Королевец, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя. При этом Балтийском стал бывший городок Пиллау.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — говорится в публикации.

Миронов также отметил, что из предложенного им названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России, которая протянулась от Тихого океана до Балтики.

По словам политика, решать этот вопрос всё же должны жители региона.

Ранее в этот день сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. В рамках пятого пакета европейских рестрикций в отношении Росссии запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов также добавил, что, заявления Европы о поэтапном введении ограничений —откровенная ложь. Однако, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Также 4 июля в Кремле сообщили, что все еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии, в случае худшего развития событий, прорабатываются.