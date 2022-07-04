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В Госдуме оценили последствия размещения базы НАТО в Южной Карелии

Депутат Белик указал на возможные последствия решения Финляндии разместить базу НАТО в Южной Карелии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в понедельник, 4 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал возможность размещения базы Североатлантического альянса в Южной Карелии в Финляндии.

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«Мэр города Лаппеэнранта руководствуется странной логикой, как будто бы не понимая, что за собой влечет размещение баз НАТО в городах. <…> Некогда нейтральная Финляндия всеми силами сама себя загоняет в жесткие рамки, услужливо выставленные США и странами НАТО, означающие, что в случае в случае возникновения конфликтов, она будет втянута в них», — подчеркнул он.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в случае если Соединенные Штаты решат разместить инфраструктуру НАТО в Финляндии, у финского министра иностранных дел Пекки Хаависто никто не станет спрашивать мнения.

Накануне стало известно о том, что в финском городе Лаппеэнранта, находящемся в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО. Мэр города Киммо Ярву выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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