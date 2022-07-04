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Лавров указал на отсутствие у МИД Финляндии выбора в вопросе размещения баз НАТО

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Фото: REUTERS
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В случае если США решат разместить инфраструктуру НАТО в Финляндии, у финского министра иностранных дел Пекки Хаависто никто не станет спрашивать мнения. Такое заявление в понедельник, 4 июля, сделал глава российского дипкорпуса Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

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«Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра кто-то спросит», — отметил Лавров.

Так он прокомментировал слова главы финского МИДа о том, что на территории государства в настоящий момент необходимости размещать базы НАТО.

3 июля появилась информация о предложении использовать аэропорт в финском городе Лаппеэнранта в Южной Карелии в качестве возможной базы НАТО. Мэр города Киммо Ярву выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

В тот же день Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Также президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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