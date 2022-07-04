Google грозит новый штраф за отказ от удаления запрещенного контента

Компании Google вновь грозит оборотный штраф за отказ удалять запрещенный контент на YouTube.

Об этом 4 июля рассказали в участке мирового судьи Москвы №422, где будет рассматриваться дело.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Google LLC по ч. 5. ст. 13.41 КоАП (повторное неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации). Заседание по этому вопросу назначено на 12 июля», — сообщили в суде.

Штраф может составить от 5 до 10% оборота интернет-компании в России.

Ранее в этот же день ФАС выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий. Компания должна исполнить его в течение месяца, иначе против нее будет возбуждено антимонопольное дело.

Роскомнадзор составил административный протокол 22 июня. В ведомстве отметили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google LLC, способствует, в частности, распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей армию РФ, материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Помимо этого, 16 июня сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Согласно протоколу Роскомнадзора, Google продолжает использовать для хранения персональных данных свои базы, находящиеся на территории США и Европейского союза. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года. Тогда штраф составил 3 млн рублей.

6 мая Федеральная служба судебных приставов отчиталась о полном взыскании с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента. Исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено.