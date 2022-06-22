РКН составил на Google протокол за неудаление запрещенных материалов

Роскомнадзор составил очередной административный протокол в отношении американской компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное неудаление запрещенных материалов. Об этом 22 июня говорится в сообщении на сайте ведомства.

Протокол передадут в суд для рассмотрения и определения суммы штрафа.

Административный штраф по данному нарушению может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google LLC, способствует, в частности, распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей армию РФ, материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, добавили в Роскомнадзоре.

«Материалы, которые приведены в протоколе — малая часть запрещенного в РФ контента, не удаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остаются более 7 тыс. противоправных материалов», — напомнили в ведомстве.

Компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законов России, компания оштрафована на общую сумму 68 млн рублей.

6 мая Федеральная служба судебных приставов отчиталась о полном взыскании с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента. Исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено.