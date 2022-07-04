Google получила предупреждение от ФАС за навязывание услуг

Федеральное антимонопольная служба (ФАС) выписала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий. Об этом 4 июля говорится на сайте ведомства.

«Ведомство установило, что Google LLC, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google. Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления», — сообщила ФАС.

Ведомство считает, что действия Google содержат признаки злоупотребления доминирующим положением в соответствии с законом «О защите конкуренции». Компания должна исполнить выданное предупреждение в течение месяца, в противном случае ФАС вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

22 июня Роскомнадзор составил на Google протокол за неудаление запрещенных материалов. По данным ведомства, принадлежащий Google видеохостинг YouTube способствует, в частности, распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей армию РФ, материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Помимо этого, 16 июня сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Согласно протоколу Роскомнадзора, Google продолжает использовать для хранения персональных данных свои базы, находящиеся на территории США и Европейского союза. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года. Тогда штраф составил 3 млн рублей.

26 мая Федеральная служба судебных приставов отчиталась о полном взыскании с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.