Банки назвали преимущества приема платежей через смартфон продавца

Банки перечислили «Известиям» преимущества приема платежей через смартфон продавца.

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт вместе с банками тестирует новый сценарий оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей (СБП). Для приема платежа от клиента используется смартфон продавца с технологией SoftPOS — она позволяет телефону выступать в качестве платежного терминала.

Как сообщила старший вице-президент, директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова, решение использовать смартфон для передачи покупателю ссылки для оплаты через СБП по NFC выглядит логичным. Однако это не сильно упростит клиентский путь, поскольку клиенту, скорее всего, нужно будет подтвердить операцию банку, через который он совершает оплату.

В пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ) рассказали, что в их организации функция приема платежей через смартфон продавца уже реализована для обслуживания банковских карт.

«Это решение является востребованным и перспективным: количество обращений наших клиентов на подключение SoftPOS только за последние полгода выросло в пять раз, а четверть клиентов банка в сегменте массового бизнеса сегодня выбирают SoftPOS вместо обычного POS-терминала», — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы ПСБ, технология особенно востребована малым и микробизнесом, курьерскими службами, торговыми точками с небольшой проходимостью и другими компаниями, работающими там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени.

В марте сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем Mastercard и Visa стали недоступны в России. Это стало следствием антироссийских санкций стран Запада, введенных после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Также Apple приостановила поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay.