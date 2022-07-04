PepsiCo запустила продажи Evervess и Frustyle вместо Pepsi

Компания PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess и Frustyle, которые должны заменить ушедшие с рынка марки. Об этом 4 июля сообщили «Известиям» в «Азбуке вкуса».

«PepsiCo официально уведомили о прекращении производства напитков под брендами Pepsi, Mirinda, 7Up в начале июня, речь идет только в форматах 2 и 1,5 л, остальные объемы пока производятся. Но поставки не прекращаются сразу: у компании есть стоки уже произведенной продукции, которые будут продавать какое-то время. Например, в течение июня поставки продолжались», — рассказали в сети.

Ушедшую продукцию заменят другие бренды PepsiCo, такие как Evervess и Frustyle. Продажи первого уже начались в магазинах сети «Магнолия».

В «Азбуке вкуса» также рассказали о планах Coca-Cola. Компания уведомила сеть о прекращении поставок напитка Coca-Cola в объеме 2 и 1,5 л. В данный момент отгрузки идут в объемах 0,9 и 0,5 л. О планах полностью прекратить поставки всех принадлежащих компании брендов не заявлялось.

21 июня Минсельхоз сообщил, что не планирует ввозить Coca-Cola в Россию по параллельному импорту. В ведомстве отметили, что в стране достаточно действующих мощностей по производству газированных напитков.

О том, что продукцию Coca-Cola можно завозить в РФ по параллельному импорту, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов.

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ. 16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.