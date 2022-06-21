Реклама
Прямой эфир

Минсельхоз не планирует ввозить Coca-Cola по параллельному импорту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минсельхоз России не рассматривает вопрос о ввозе Coca-Cola по параллельному импорту. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве во вторник, 21 июня.

«Сделанные в Бишкеке» Coca-Cola, Sprite и Fanta появились в Екатеринбурге

«В настоящее время на площадке Минсельхоза не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — сказали там.

Действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме, уточнили в министерстве. При этом отечественные производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары.

О том, что продукцию Coca-Cola можно завозить в РФ по параллельному импорту, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Coca-Cola, в российской линейке продукции которой числятся бренды Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Rich, «Моя семья» и «Добрый», заявила о приостановке работы в РФ 9 марта.

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ. 16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.

17 мая омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов заявил «Известиям», что The Coca-Cola Company достаточно серьезно монополизировали российский рынок, но производят очень простой продукт, поэтому их уход лишь освободит дорогу для российского бизнеса.

Миронов рассказал, что до прихода иностранной компании Coca-Cola в Советском Союзе производили Pepsi и Fanta и ничто не мешает начать такое производство заново.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022