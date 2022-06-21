Минсельхоз не планирует ввозить Coca-Cola по параллельному импорту

Минсельхоз России не рассматривает вопрос о ввозе Coca-Cola по параллельному импорту. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве во вторник, 21 июня.

«В настоящее время на площадке Минсельхоза не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — сказали там.



Действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме, уточнили в министерстве. При этом отечественные производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары.

О том, что продукцию Coca-Cola можно завозить в РФ по параллельному импорту, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Coca-Cola, в российской линейке продукции которой числятся бренды Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Rich, «Моя семья» и «Добрый», заявила о приостановке работы в РФ 9 марта.

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ. 16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.

17 мая омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов заявил «Известиям», что The Coca-Cola Company достаточно серьезно монополизировали российский рынок, но производят очень простой продукт, поэтому их уход лишь освободит дорогу для российского бизнеса.

Миронов рассказал, что до прихода иностранной компании Coca-Cola в Советском Союзе производили Pepsi и Fanta и ничто не мешает начать такое производство заново.