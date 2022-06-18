Coca-Cola смогут завозить в Россию по параллельному импорту

Продукцию Coca-Cola можно завозить в Россию путем параллельного импорта. Об этом в субботу, 18 июня, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba», — сказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, таким же способом можно наладить импорт запчастей для автомобилей, так как есть огромные склады, где хранятся коробки передач, масляные фильтры, которые не учитываются в единых базах данных. В то же время завозить в Россию по параллельному импорту, например, запчасти для авиатехники будет невозможно, отметил Титов.

9 июня Coca-Cola, в линейке продукции которой числятся бренды Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Rich, «Моя семья» и «Добрый», заявила о приостановке своей деятельности в России. Позднее, 16 июня, в компании сообщили, что не будут производить и продавать напитки и другие продукты бренда на территории страны. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.

Ранее, в мае, компания «Очаково» выпустила свою версию напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Они получили названия CoolCola, Fancy и Street.

До этого, в марте, российские производители предложили полностью отказаться от аналогов Coca-Cola и заменить напиток на вятский квас. В частности, замдиректора пивоваренного завода «Вятич» города Кирова Сергей Ворончихин отмечал, что рынок будет переформатирован в сторону российских безалкогольных напитков, поэтому произойдет их увеличение, в том числе возрастет производство кваса.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.