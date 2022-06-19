«Сделанные в Бишкеке» Coca-Cola, Sprite и Fanta появились в Екатеринбурге

Бутылки Coca-Cola, Sprite и Fanta в привычном дизайне заметили на прилавках одного из магазинов Екатеринбурга. Иностранные буквы создавали эффект зарубежного напитка, пока покупатели не замечали на этикетке место, где продукт произведен.

«На привычной этикетке красуется надпись «Классикалык» и «Сделано в Бишкеке», — сообщил портал E1.ru.

9 июня Coca-Cola, в линейке продукции которой числятся бренды Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Rich, «Моя семья» и «Добрый», заявила о приостановке своей деятельности в России.

Позднее, 16 июня, в компании сообщили, что не будут производить и продавать напитки и другие продукты бренда на территории страны. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.

Ранее, в мае, компания «Очаково» выпустила свою версию напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Они получили названия CoolCola, Fancy и Street.

В правительстве Московской области заявили, что ООО «Мегапак» в городе Видное начало выпуск газировки под брендом Funky Monkey взамен Coca-Cola, цена которой будет на 10–15% ниже продукции зарубежной компании.

Диетолог Марина Хоркавая в беседе с «Известиями» предупредила, что напиток Coca-Cola, компания-производитель которого решила прекратить производство и продажу продукции своих брендов в РФ, представляет опасность для здоровья из-за большого количества сахара и кофеина.