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«Сделанные в Бишкеке» Coca-Cola, Sprite и Fanta появились в Екатеринбурге

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Фото: Соцсети
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Бутылки Coca-Cola, Sprite и Fanta в привычном дизайне заметили на прилавках одного из магазинов Екатеринбурга. Иностранные буквы создавали эффект зарубежного напитка, пока покупатели не замечали на этикетке место, где продукт произведен.

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«На привычной этикетке красуется надпись «Классикалык» и «Сделано в Бишкеке», — сообщил портал E1.ru.

9 июня Coca-Cola, в линейке продукции которой числятся бренды Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Rich, «Моя семья» и «Добрый», заявила о приостановке своей деятельности в России.

Позднее, 16 июня, в компании сообщили, что не будут производить и продавать напитки и другие продукты бренда на территории страны. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.

Ранее, в мае, компания «Очаково» выпустила свою версию напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Они получили названия CoolCola, Fancy и Street.

В правительстве Московской области заявили, что ООО «Мегапак» в городе Видное начало выпуск газировки под брендом Funky Monkey взамен Coca-Cola, цена которой будет на 10–15% ниже продукции зарубежной компании.

Диетолог Марина Хоркавая в беседе с «Известиями» предупредила, что напиток Coca-Cola, компания-производитель которого решила прекратить производство и продажу продукции своих брендов в РФ, представляет опасность для здоровья из-за большого количества сахара и кофеина.

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