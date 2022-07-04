Российский танкист на поле боя прикрыл своей машиной подбитый танк сослуживца

Российские военные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса добывают разведданные, отражают атаки, вытесняют радикалов с занятых территорий, защищая и помогая при этом товарищам в бою, рассказало Минобороны РФ в понедельник, 4 июля.

Младший сержант Роман Казагашев, командуя танком в составе батальонно-тактической группы, поддерживал наступательный потенциал российских войск и вытеснял украинских националистов с занимаемых ими позиций. Последние, в попытке замедлить наступление Вооруженных сил (ВС) РФ и удержать под контролем переправу через реку, вели массированный минометный огонь.

В ходе боя Казагашев обнаружил, что идущий рядом танк батальона потерял ход после попадания по нему вражеского снаряда. Военнослужащий тут же прикрыл боевую машину корпусом своего танка, дал команду экипажу вести непрерывный ответный огонь, а сам отправился спасать товарищей. Роман Казагашев эвакуировал из подбитого танка экипаж и вынес раненных бойцов в безопасное место, где их жизням ничто не угрожало.

Сержант Алексей Казаков в составе группы военнослужащих выполнял специальные задачи на контролируемой украинскими националистами территории. Он собирал информацию о нахождении техники и личного состава противника в стратегически значимом населенном пункте вблизи лесного массива. В ходе очередного задания Казаков обнаружил вооруженное формирование боевиков, которое продвигалось в сторону позиций российских военных. Сержант дал команду личному составу занять скрытые позиции, чтобы внезапно атаковать противника из всех видов стрелкового оружия. В ходе скоротечного боестолкновения были ликвидированы десять человек живой силы, двое раненых националистов — взяты в плен и доставлены в штаб, где от них получили ценные разведданные.

Ефрейтор Павел Владимиров в составе танкового подразделения ВС РФ вытеснял украинских радикалов с занимаемых позиций. В ходе наступления танковая рота ефрейтора Владимирова столкнулось с ожесточенным сопротивлением. Командир принял решение обойти хорошо укрепленные позиции националистов с фланга. Подразделение Владимирова оторвалось от поддерживающих сил союзной пехоты и зашло во фланг имеющим численный перевес в живой силе и бронетехники боевикам. Противник подобного не ожидал.

Ефрейтор Владимиров под плотным огнем прокладывал путь по занятой радикалами местности. Выйдя на открытый участок, он обнаружил опорный пункт боевиков. Согласно приказу командования, ефрейтор с товарищами разбил его. Для этого он вывел танк на позицию, которая позволила наводчику нанести огневое поражение осколочно-фугасными снарядами. А затем, совершив наезд на укрытие, вынудил противника отступить на открытое пространство, где их уничтожили огнем из крупнокалиберного башенного пулемета.

Грамотные действия ефрейтора Владимирова в условиях стремительно меняющейся боевой обстановки помогли экипажу метким огнем ликвидировать укрепленные позиции радикалов, одну боевую машину пехоты, два гранатометных расчета и около двух десятков живой силы. Выполнение боевой задачи танковым подразделением ефрейтора Владимирова способствовали продвижению российских подразделений, избежать гибели личного состава, повреждений вооружения и военной техники.

О том, как российские военные ликвидируют группировки диверсантов Минобороны сообщало накануне, 3 июля. Один из героев, обнаружив врага в лесу, решил вступить с ними в бой до прибытия подкрепления.

Также 3 июля в Сергиевом Посаде начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил государственные награды проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации военнослужащим.

Россия продолжает начавшуюся 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».