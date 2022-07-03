Российские военные уничтожили группировку диверсантов в лесу Донбасса

Минобороны России в воскресенье, 3 июля, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Старший сержант Виктор Прокопченко, охраняя подступы к району прибытия колонн вместе с подчиненными, заметил в лесу группу украинских диверсантов. Несмотря на превосходящее число националистов, офицер решил вступить с ними в бой до прибытия подкрепления. Боевики, не ожидавшие удара, понесли большие потери. Бой длился недолго, а после него Прокопченко отрегулировал и направил колонны батальонно-тактической группы полка, вышедшие к месту дальнейшего выполнения боевых задач.

Капитан Илья Кабельков со своей батареей поддерживал наступление Вооруженных сил РФ минометным огнем. Во время разведки российские солдаты обнаружили в 5 км от линии соприкосновения опорный пункт противника. После того, как Кабелькову сообщили о находке, капитан произвел необходимые расчеты и уничтожил пункт националистов.

Капитан Александр Сысоев командовал взводом, защищавшим населенный пункт, освобожденный от украинских националистов. Националисты попытались вернуть утраченные позиции и атаковать российских военных. Сысоев оценил ситуацию и произвел необходимые расчеты. Военные нанесли ракетный удар по позициям украинских боевиков и уничтожили две самоходные артиллерийские установки противника. Потеряв технику, националисты сбежали своих позиций.

Накануне российский сержант Джунайдулло Сафаров прицельным огнем уничтожил вражескую бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов. При попытке отступления противника сержант Сафаров произвел выстрел из противотанковой управляемой ракеты и уничтожил вражескую боевую машину пехоты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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