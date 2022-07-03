После хлопков произошел пожар в частном доме в Белгороде

В Белгороде произошел пожар в частном жилом доме, передает телеканал «Известия». Очевидцы сообщают, что за несколько минут до этого слышали в небе взрывы. Возможно, работала система ПВО. Как сообщают власти региона, пострадали два человека. С различными травмами они доставлены в больницу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.