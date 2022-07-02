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Сенатор Джабаров призвал россиян бойкотировать болгарские курорты

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Фото: Global Look Press/Irina Afonskaya
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал сограждан бойкотировать болгарские курорты после решения Софии о высылке 70 сотрудников посольства России.

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«Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Какой смысл россиянам ездить в Болгарию? На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее... Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию», — написал он 2 июля в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что сам он последний раз отдыхал в Болгарии в 1999 году, спустя много лет после первой, студенческой поездки.

«Поразило то, что почти за 30 лет всё обветшало, сервис остался совковый. Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам. И всё постепенно разрушалось. А сейчас не лучше», — добавил Джабаров.

Ранее, 28 июня, премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии, что, в свою очередь, приведет к закрытию болгарской миссии в Москве. На фоне этого МИД Болгарии отклонил ноту посольства с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. Таким образом, решение об отзыве 70 сотрудников осталось в силе.

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