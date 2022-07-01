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Handelsblatt сообщила о дефиците каминов и росте цен на древесину в ФРГ

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Фото: Global Look Press/Markus Keller
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Камины и дровяные печи стали дефицитом в ФРГ за прошедшие несколько месяцев. Кроме того, с начала года подорожала древесина: это коснулось дров, палет, а также строительного пиломатериала. Об этом сообщила 1 июля немецкая газета Handelsblatt.

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В материале говорится, что стремительно растущие цены на газ и мазут на фоне украинского кризиса, а также опасения об отключении отопления привели к резко возросшему спросу на установку дополнительного источника тепла.

«Люди встревожены или даже напуганы», — заявил представитель Центральной ассоциации санитарии, отопления и кондиционирования воздуха в Санкт-Августине (город в земле Северный Рейн – Вестфалия, ФРГ).

По данным ассоциации, время ожидания установки камина достигло года, поэтому многие желающие останутся без такого вида отопления по крайней мере до конца следующей зимы. При этом по стране насчитывается около 2 тыс. компаний по строительству печей.

Как и другие отрасли, производители печей также страдают от логистических проблем, что еще сильнее задерживает обработку заказов. Это касается и импортных деталей, многие из которых поступают из Китая.

В материале отмечается также, что использование печей не ограничивается Германией.

«Использование растянулось по всем федеральным землям, даже по всей Европе. Мы знаем это из общения с европейскими коллегами», — сообщили в ассоциации.

Днем ранее о риске рецессии в ФРГ из-за ситуации с газом предупредили аналитики крупнейшего финансового института страны Deutsche Bank. По их мнению, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и гораздо более высокому уровню инфляции.

Кроме того, Федеральное сетевое агентство страны сообщило, что ситуация с газом в Германии по-прежнему остается напряженной. Там указали, что по состоянию на 30 июня уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 60,9%. Согласно обнародованному 28 июня исследованию Ассоциации баварского бизнеса, внезапное прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики на 12,5%.

24 июня министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

За день до этого Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, отметил российский лидер.

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