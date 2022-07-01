IKEA перенесла открытую онлайн-распродажу на 5 июля

Сеть магазинов товаров для дома IKEA перенесла открытую онлайн-распродажу с 1 на 5 июля, сообщает корреспондент «Известий» в пятницу.

При этом на сайте компании все еще указано, что покупки для клиентов начнутся через несколько дней.

Одна из сотрудниц магазина в «Мега Теплый стан» сказала «Известиям», что распродажа для всех начнется с 5 июля и продлится до того момента, пока не продадут весь товар. Собеседница добавила, что товара много, но скидок не будет.

Сотрудники «Мега Химки» также подтвердили «Известиям», что скидок нет.

Очной распродажи в магазинах компании не планируется.

По данным корреспондента, в наличии есть знаменитые игрушки — акулы «Блохэй», они стоят 1499 рублей.

Корреспондент отметил, что у магазинов сети перекупщиков сегодня, судя по всему, нет.

Накануне сообщалось, что в России появилась новая мошенническая схема — аферисты предлагают приобрести товары из закрывшиейся IKEA. По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, в Москве возбудили три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.

Отмечалось, что в период распродажи для сотрудников стало появляться особенно много объявлений о перепродаже на Avito. Так, акулу «Блохэй» предлагают по цене от 990 рублей до 4 млн рублей, выяснили «Известия».

27 июня IKEA начала распродажу для своих сотрудников. Она должна была продлиться по 1 июля. Сообщалось, что работники могут получить скидки на все товары в размере 15% и до 50–60% — на уцененные вещи.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске всего персонала 15 июня. Сеть пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. Позже сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий рассказал «Известиям», что компания может купить IKEA.