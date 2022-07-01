Журналист отметил попытку Макрона вразумить Байдена в вопросе импорта нефти РФ

Французский президент Эммануэль Макрон предпринял попытку образумить коллегу из США Джо Байдена, который держит курс на ограничение импорта российской нефти. Об этом 28 июня написал в статье для газеты New York Post обозреватель Стивен Хейворд.

Он выразил мнение, что завершившийся саммит G7 стал «худшим саммитом со времен Джимми Картера» — 39-го президента США, политические ошибки которого дублируются в политике нынешнего хозяина Белого дома. Хейворд написал, что нынешний саммит и встречу 1979 года в Японии объединяет фоновое сопровождение в виде глобального энергетического кризиса, растущей инфляции и обостренного диалога с Саудовской Аравией. Дело в том, что, пытаясь ограничить цены на российскую нефть, Байден призывает страны Ближнего Востока увеличить поставки ресурса на Запад.

«На этой неделе Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера. Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели», — пишет журналист.

Он также подчеркнул, что, исходя из подтекста совета Макрона, США стоит заняться собственными нефтяными залежами и взять себя в руки.

Хейворд пишет, что американский лидер не замечает желания европейских стран «сохранить лицо» и смягчить антироссийские санкции, которые могут нанести их экономике больший ущерб, чем российской.

3 июня Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть. При этом было введено временное исключение из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ для Болгарии и Хорватии.

Согласование новых ограничительных мер стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом, американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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