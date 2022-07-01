Австралия расширила санкции в отношении России

Правительство Австралии расширило санкционные ограничения в отношении России. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в австралийском МВД.

Как уточняется, ограничительные меры затронули нескольких предпринимателей и лиц из руководства России. Санкции также коснулись уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

18 мая пресс-служба МВД Австралии сообщила о расширении антироссийских ограничительных мер. Санкции затронули восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.

До этого, в начале мая, австралийская сторона вводила ограничительные меры в отношении депутатов Госдумы и министров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В апреле власти Австралии внесли в санкционный список фамилии 147 граждан России. Неделей ранее МВД страны сообщило, что власти ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

В свою очередь, Россия 7 апреля ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В стоп-лист лиц, которым закрыт въезд в Россию, вошли члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Западные страны начали вводить санкции против России с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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