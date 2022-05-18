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Австралия расширила антироссийские санкции

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Флаг Австралии
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Daniel Meissner
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Правительство Австралии расширило антироссийские ограничительные меры. Об этом в среду, 18 мая, сообщила пресс-служба МВД страны.

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Как уточняется, санкции затронули восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.

Ранее, 4 мая, австралийская сторона ввела ограничительные меры в отношении депутатов Госдумы и министров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого, 22 апреля, власти страны внесли в санкционный список фамилии 147 граждан России. Неделей ранее, 14-го числа, МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

В свою очередь Россия 7 апреля ввела персональные санкции в отношении 228 представителей руководства и парламентариев Австралии. В стоп-лист лиц, которым закрыт въезд в Россию, вошли члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний.

Санкции стран Запада последовали после решения президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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