Должникам оставят прожиточный минимум

С 1 июля в России вступает в силу новый закон о не взыскании суммы прожиточного минимума с должников. Ранее списание не было ограничено нижней планкой, сказал 30 июня «Известиям» политолог Павел Склянчук.

Заявление о сохранении прожиточного минимума от взыскания можно будет подавать в кредитные организации. То есть должники теперь смогут попросить о сохранении средств от списания даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Таким образом, на счетах должника будут оставаться средства, защищенные от списания за долги.

«До настоящего времени взыскание долгов не было ограничено нижней планкой. Если, например, гражданин не смог выплатить кредит, то банк был вправе забирать всю заработную плату без остатка», — напомнил Склянчук.

Государство посчитало социально значимым помочь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и ограничило удовлетворение прав кредитора размером прожиточного минимума, сказал он.

Ранее Госдумой были приняты законы о кредитных каникулах и банкротстве физлиц, которые направлены на те же цели — поддержку граждан, добавил политолог.

Кроме того, начиная с 1 июля будет увеличена зарплата сотрудников организаций, которые назначают ставки в соответствии с уровнем минимальной оплаты труда, а также в некоторых регионах России будут проиндексированы выплаты.

С 1 июня вступил в силу указ президента Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Так, МРОТ вырос до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. После индексации на 10% пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей. Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, индексация затронет 35 млн пенсионеров.

25 мая глава государства указал, что ключевой приоритет властей страны — рост благосостояния и качества жизни граждан. Путин отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается.

16 марта президент заявил, что задача по индексации носит не только экономический характер, но также «является вопросом социальной справедливости». По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предусмотрено более 500 млрд рублей на повышение соцвыплат более чем для 50 млн граждан.