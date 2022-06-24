Россиянам повысят связанные с МРОТ зарплаты с 1 июля

Начиная с 1 июля в России будет увеличена заработная плата сотрудников организаций, которые назначают ставки в соответствии с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ). Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил HR-директор КРОС Дмитрий Дударев.

«Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят. Поэтому компании будут повышать зарплату <...> до новой величины МРОТ», — объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

Дударев подчеркнул, что изменения не затронут коэффициенты за работу в особых климатических условиях, надбавку за стаж и прочие дополнительные выплаты, поскольку они начисляются сверх МРОТ.

Согласно законам РФ, заработная плата за полный календарный месяц не может быть меньше минимальной установленной отметки, при этом фиксированный оклад, без стимулирующих надбавок — может.

Таким образом, после повышения МРОТ есть три варианта развития событий: если сумма надбавки зафиксирована, зарплата в целом вырастет на процент индексации МРОТ, если работодатель оставил за собой право регулировать объем надбавок, он может уменьшить их пропорционально индексации, в таком случае зарплата останется прежней, если же надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, увеличатся обе составляющие.

С 1 июня в России вступил в силу указ президента Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Так, МРОТ вырос до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. После индексации на 10% пенсии неработающих пенсионеров в среднем составят 19 360 рублей. Как отмечал глава Минтруда Антон Котяков, индексация затронет 35 млн пенсионеров.

Также 20 июня стало известно, что, в соответствии с правилами, установленными правительством РФ, сотрудники госорганизаций, командированные на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), будут получать двойную заработную плату.

25 мая глава государства указал, что ключевой приоритет властей Росcии — рост благосостояния и качества жизни граждан. Путин отметил, что российская экономика имеет хорошую динамику, уровень безработицы не растет и даже в последнее время уменьшается.

16 марта президент заявил, что задача по индексации носит не только экономический характер, но также «является вопросом социальной справедливости». По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предусмотрено более 500 млрд рублей на повышение соцвыплат более чем для 50 млн граждан.