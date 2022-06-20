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Сотрудники госорганизаций получат двойную зарплату за командировки в Донбасс

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Сотрудники госорганизаций, командированные на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), будут получать двойную заработную плату.

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Об этом говорится в правилах, установленных правительством России. Соответствующий документ опубликован 20 июня на портале официальном портале правовой информации.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата <…> выплачивается в рублях в двукратном размере», — сказано в правилах.

Решение касается граждан, занимающих в федеральных госорганах должности, не отнесенные к государственной службе, а также работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти.

Сотрудники организаций, принимающих участие в восстановлении объектов инфраструктуры Донбасса, также вправе рассчитывать на двойную оплату труда во время командировок.

Постановление, утверждающее данные правила, вступает в силу со дня его подписания.

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