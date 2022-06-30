Байден снова обвинил Россию в росте цен на бензин

США придется платить за бензин по высоким ценам столько, сколько потребуется. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден в ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО 30 июня, обвинив при этом в росте стоимости топлива РФ.

«Причина, по которой растут цены на бензин, — это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса продовольствия — Россия», — заявил он.

Однако Байден также пообещал, что в случае поддержки конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение.

Еще 17 мая член палаты представителей, республиканец Рик Аллен заявлял, что рост цен на топливо в США связан с политикой американского президента и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает. Аллен подчеркнул, что помимо этого Байден еще и пытается снять с себя ответственность за сложившийся в стране кризис.

12 мая лидер Соединенных Штатов Америки, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона страны, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

Ранее, 15 апреля, ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением Байдена о том, что в росте цен в США виноват Путин. Он назвал эти слова американского лидера полной и абсолютной ложью.

До этого, 13 апреля, Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Америке зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ более чем за 13 лет.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самому Вашингтону.