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«Россети» не выплатят дивиденды за 2021 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Акционеры группы «Россети» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2021 года. Об этом говорится в сообщении группы в четверг, 30 июня.

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«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным/привилегированным акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Россети» за 2021 год», — отметили в компании.

Также из-за отсутствия чистой прибыли группы по результатам прошлого года было решено не распределять ее.

Ранее в этот же день акционеры «Газпрома» решили на собрании, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, на фоне этого акции компании в моменте упали на 30%.

Незадолго до собрания совет директоров холдинга рекомендовал выплату дивидендов за прошлый год в размере 52,53 рубля на акцию. Предполагаемая сумма, которую должны были отправить на выплату дивидендов, составляла 1,244 трлн рублей, — это половина скорректированной чистой прибыли группы по МСФО за минувший год.

Позже в четверг акционеры Сбербанка на годовом собрании также решили не распределять чистую прибыль за минувший год и не выплачивать дивиденды на акции. Банк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.

Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним получают право голоса на следующем собрании. Основной акционер банка, государство, даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю. Правительству РФ принадлежит 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале кредитной организации.

30 июня также ожидаются годовые общие собрания акционеров «Башнефти», «Мечела», «Аэрофлота», ГК «Самолет», «Сургутнефтегаза», НМТП, «РусГидро», «Черкизово», «Алросы» и «Ростелекома».

В апреле Минфин предложил Сбербанку и ВТБ отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. В мае кабмин рекомендовал не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера».

Такое решение было принято после того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции западных стран: рестрикции подразумевают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.

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