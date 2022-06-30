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Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды на акции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Акционеры Сбербанка на годовом собрании решили чистую прибыль за прошедший год не распределять и не выплачивать дивиденды на акции. Об этом говорится в сообщении банка 30 июня.

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Таким образом, Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.

Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним получают право голоса на следующем собрании. При этом основной акционер Сбербанка — государство — даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю (правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале).

В апреле Минфин России предложил Сбербанку и ВТБ отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. В мае правительство России рекомендовало не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка.

Такое решение было принято после того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции западных стран: рестрикции подразумевают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.

Акционеры «Газпрома» ранее в этот день приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, на фоне этого акции компании «Газпром» в моменте упали на 30%.

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