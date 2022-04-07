Минфин предложит госбанкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год

Минфин России предложит Сбербанку и ВТБ отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

Отмечается, что российские банки с госучастием до попадания в санкционные списки стран Запада планировали направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год.

25 марта Силуанов призвал россиян не беспокоиться о сбережениях в банках. По его словам, «в условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными».

18 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система РФ работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась.

28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Мера была призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан. Регулятор предпринял это на фоне ужесточения санкционной политики Запада. Новые ограничения, в том числе заморозка части резервов ЦБ, последовали в ответ на российскую операцию по защите Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстреловсо стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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