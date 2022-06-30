Акции «Газпрома» упали на 30% после решения о невыплате дивидендов

Акции компании «Газпром» в моменте упали на 30% после решения совета директоров о нецелесообразности выплаты дивидендов, следует из данных Московской биржи.

Данные торговой площадки свидетельствуют, что акции снижались более чем на 30%, до минимума с конца мая, и торговались по 207,69 рублей. По состоянию на 11:05 мск, акции компании замедлили падение на 23,82%, достигая 227,3 рубля за бумагу.

Акции начали дешеветь после решения акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год. Акционеры холдинга не сочли целесообразной выплату дивидендов вопреки рекомендации совета директоров.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что совет счел необходимым выплатить рекордные для российского фондового рынка дивиденды в размере 52,53 рублей на акцию. Если бы акционеры согласились на это, то общий размер выплат составил бы 1,24 трлн рублей, что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Данный показатель мог стать рекордным в истории как «Газпрома», так и в целом в истории российских публичных компаний. В прошлый раз компания установила рекорд по дивидендам в 2018 году. Тогда сумма выплат составляла 16,61 рубля на акцию.